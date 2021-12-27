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На премии сотрудникам МВД выделят более миллиарда рублей

Премьер-министр Мишустин распорядился выделить 1,35 млрд рублей на премии сотрудникам МВД

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 1,35 миллиарда рублей на премии сотрудникам МВД. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту распоряжения, МВД должно выплатить довольствие сотрудникам «в целях материального стимулирования сотрудников органов внутренних дел». Более миллиарда рублей на премии выделяются в 2021 году. Каждый сотрудник ведомства должен быть премирован минимум на две тысячи рублей, говорится в документе.

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25 ноября прежний замминистра МВД России генерал-полковник полиции Аркадий Гостев был назначен указом Президента России директором ФСИН. Он занял эту должность вместо отправленного в отставку Александра Калашникова.

Марина Совина
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