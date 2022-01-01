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Россиянам назвали пять простых продуктов от головной боли

Диетолог Денисенко: вода, картофель, миндаль и рыба помогут справиться с головной болью

Фото: Unsplash

Вода, картофель и орехи могут облегчить состояние при головной боли, сообщила врач-диетолог Людмила Денисенко. Ее цитирует KP.RU.

Самым простым средством от головной боли Денисенко назвала чистую негазированную воду. «Во-первых, это первейшее средство от похмелья, а во-вторых хроническое обезвоживание способно спровоцировать различные боли, в том числе головные. Поэтому, если вы еще не начали пить по 1,5-2 литра воды каждый день, то Новый год — отличное время для того, чтобы завести эту полезную привычку», — добавила она, пояснив, что хроническое обезвоживание приводит в том числе к колиту и сопутствующему ему запору, мигрени и боли в нижней части спины.

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Также диетолог посоветовала россиянам при головной боли есть запеченный с кожурой картофель — источник калия, тыквенные семечки — источник магния и цинка, и миндаль — источник магния и витамина B2. Кроме того, можно съесть жирную рыбу: сельдь, скумбрию, сардины. «Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в жирной рыбе, обладают противовоспалительными свойствами, а значит помогают уменьшить частоту и силу приступов хронических головных болей», — объяснила Денисенко.

В заключение врач призвала страдающих от головной боли пить имбирный чай, который обладает противовоспалительными и антигистаминными свойствами, и есть кайенский перец. «Разумеется, много его съесть нельзя, но если посыпать порезанный помидор острым перцем, то это станет отличным обезболивающим», — добавила она.

Спровоцировать боль могут продукты, содержащие тирамин. К ним относятся долго хранящаяся белковая пища, копченое мясо, красное вино, консервы и домашние заготовки, шоколад, бананы и кедровые орехи.

Ранее 1 января врач-эндокринолог Оксана Михалева раскрыла три способа борьбы с похмельем. В первую очередь следует восстановить дефицит жидкости и минералов в организме, сказала она. В этом случае можно воспользоваться растворами для регидратации из аптеки или просто выпить минеральной воды, огуречного рассола, нежирного кефира или сыворотки.

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Варвара Кошечкина
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