В России разрешили покупать лекарства онлайн

С 1 января начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств в России, об этом говорится на сайте Минпромторга.

Продажи стартовали не на всей территории страны, а только в трех пилотных регионах — Москве, Московской и Белгородской областях. Теперь россиянам можно приобрести любые рецептурные лекарства, кроме наркотических и психотропных, а также спиртосодержащих препаратов с долей этилового спирта более 25 процентов.

До этого рецептурные препараты онлайн можно было купить только при режиме чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в апреле 2020 года.

После легализации онлайн-торговли доля проданных через интернет лекарств может вырасти до 35 процентов, считают в Ассоциации независимых аптек.