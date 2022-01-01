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В России разрешили покупать лекарства онлайн

Продажи рецептурных лекарства онлайн стартовали в трех пилотных регионах РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С 1 января начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств в России, об этом говорится на сайте Минпромторга.

Продажи стартовали не на всей территории страны, а только в трех пилотных регионах — Москве, Московской и Белгородской областях. Теперь россиянам можно приобрести любые рецептурные лекарства, кроме наркотических и психотропных, а также спиртосодержащих препаратов с долей этилового спирта более 25 процентов.

До этого рецептурные препараты онлайн можно было купить только при режиме чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в апреле 2020 года.

После легализации онлайн-торговли доля проданных через интернет лекарств может вырасти до 35 процентов, считают в Ассоциации независимых аптек.

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Платон Щукин
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