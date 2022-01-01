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Стоимость разовой поездки в городском транспорте Москвы вырастет на рубль

Стоимость разовой поездки в общественном транспорте Москвы вырастет на 1 рубль

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Стоимость разовой поездки в общественном транспорте Москвы по билету «Единый» вырастет на рубль — с 60 до 61 рубля. Цена билета на две поездки поменяется на два рубля — до 122 рублей. Изменения вступят в силу в воскресенье, 2 января.

Стоимость разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») скорректируется на четыре рубля. Также поменяется цена у абонементов на 30 и 90 дней: стоимость одной поездки по ним изменится в среднем чуть более чем на один рубль. С июля такие абонементы можно будет активировать не сразу, а в течение десяти дней после покупки.

Останутся прежними стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19 500 рублей) и проездного на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

Владельцы персонализированной «Тройки» смогут теперь бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Ожидается, что этой функцией будут пользоваться более пяти тысяч человек каждый день. Ранее бесплатные пересадки были доступны только на разных маршрутах.

Ранее, в декабре, мэр Москвы Сергей Собянин оценил популярность общественного транспорта во время пандемии. По его словам, число москвичей, пользующихся автобусами, метро, МЦК и другими видами транспорта сократилось примерно до 60 процентов, то есть до уровня 2010 года. Он пояснил, что это связано с боязнью граждан заразиться коронавирусом.

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Варвара Кошечкина
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