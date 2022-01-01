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В России изменились правила получения налогового вычета на жилье

С 1 января налоговый вычет можно получить после подписания акта приема недвижимости

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С 1 января в России изменился порядок получения налогового вычета при приобретении недвижимости. Изменения вступили в силу в соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2021 года, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В качестве одного из нововведений россиянам предоставили право получить налоговый вычет при покупке квартиры, комнаты или доли в строящемся доме с даты подписания акт приема-передачи объекта. Владельцы также смогут обратиться за выплатой после государственной регистрации права собственности на купленную недвижимость.

В отношении земельных участков и долей в них действует правило, по которому россияне могут рассчитывать на вычет с момента регистрации права собственности на объект. По этой же схеме они могут обратиться за вычетом после строительства частного дома.

В конце 2021 года спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 2022 года россияне смогут получать налоговый вычет на спорт — государство вернет часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги.

Нина Ташевская
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