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США захотели передать Украине ненужную Афганистану военную помощь

Украина и США обсуждают получение Киевом военной помощи, невостребованной в Афганистане

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Украина и США ведут переговоры о возможной передаче Киеву военной помощи, которая предназначалась Афганистану, но уже не востребована там. Об этом в интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов) сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она пояснила, что вопрос получения украинской стороной военной помощи активно обсуждается Киевом и Вашингтоном. По словам дипломата, сейчас Украина работает над расширением такого перечня.

В конце декабря представитель администрации США высокого ранга сообщил о готовности США расширить военную помощь Киеву в случае вторжения России на Украину. Кроме того, Штаты намерены дать ответ Москве, в том числе при помощи санкций против российской экономической и финансовой систем и за счет укрепления позиций НАТО на восточном направлении.

Последняя поставка вооружений в рамках военной помощи Украине от США была сделана в декабре 2021 года. При этом американская сторона постоянно оценивает возможности для дополнительной военной помощи, сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

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Варвара Кошечкина
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