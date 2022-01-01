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Рогозин о планах увеличить число космических пусков в два раза

Гендиректор« Роскосмоса» Рогозин: Россия планирует запускать по 50-75 ракет ежегодно
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия намерена увеличить число космических пусков в два-три раза. Об этом сообщает РБК.

Он отметил, что по итогам 2021 года Россия запустила 25 ракет-носителей. При этом в общей сложности было произведено 76 безаварийных запусков, а на орбиту выведены 340 космических аппаратов. Рогозин добавил, что с началом активного этапа разворачивания орбитальной многоспутниковой группировки «Сфера» Россия планирует запускать по 50-75 ракет ежегодно.

Кроме того, глава российской корпорации отметил, что использование кислородно-водородного разгонного блока тяжелого класса (КВТК) позволит повысить грузоподъемность ракеты-носителя, ее мощность превысит 30 тонн.

В августе Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация получит первые средства на создание научно-технического задела по программе «Сфера» в ближайшие дни. «На первых порах речь идет о семи миллиардах рублей, которые должны быть реализованы для создания научно-технического задела, то есть не самой группировки, а именно прототипов группировки», — сказал он.

Ксения Назарова
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