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В России запретили называть вином напитки не из винограда

С 1 января 2022 года вином в России можно называть только алкогольные напитки из винограда

Фото: Pixabay

Вином в России с 1 января 2022 года можно называть только алкогольные напитки из винограда. Такая норма установлена законом 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в РФ».

В случае появления на прилавках вино не из винограда будет признаваться фальсифицированной продукцией. Спиртные напитки из фруктов будут именоваться как «плодовая алкогольная продукция».

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева объяснила РИА Новости, что разграничение вина и дешевых винных устраняет недобросовестную конкурентную среду на рынке и способствует исполнению мер господдержки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в том числе условия для нанесения на этикетку наименования «Коньяк России». Так, винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование «Коньяк России». Теперь поставляемая в Россию продукция Moet Hennessy должна будет именоваться игристым вином, а не шампанским. В свою очередь, Союз домов шампанского Франции (UMC) посчитал новый российский закон недопустимым и счел возможным приостановку поставок шампанского в Россию.

Марина Совина
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