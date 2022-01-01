Жириновский сообщил о новом запрете для кандидатов в президенты России

Правительство России рассматривает законопроект, согласно которому президентом не может стать человек, не служивший в армии. О новом запрете для кандидатов сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает URA.RU.

Таким образом политик прокомментировал заявление рэпера Моргенштерна о планах баллотироваться в президенты России. «Мечтать можно, но никто его не зарегистрирует. Поправки в закон лежат, что без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть», — сказал Жириновский.

О намерении стать президентом России Моргенштерн сообщил в августе 2021 года. Он признался, что безумно любит родную страну и хочет возглавить ее через 10-15 лет. Он отметил, что был во многих других государствах, а его мать живет в Европе, но сам бы он не смог никуда переехать.