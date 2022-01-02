Декабрь в Петербурге стал самым холодным за девять лет

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что декабрь 2021 года в Санкт-Петербурге стал самым холодным за последние девять лет. Об этом сообщает РБК.

В прошлом месяце средняя температура воздуха в городе составила минус 7,5 градуса, это на пять градусов ниже нормы. Леус уточнил, что самым холодным днем стало 26 декабря, тогда температура воздуха в городе опустилась до минус 23,1, что на 14 градусов ниже нормы.

Синоптик также отметил самый теплый день декабря в Петербурге. По его словам, 16 декабря температура прогрелась до плюс трех градусов.

В декабре в городе выпало 52 миллиметра осадков. «По высоте сформировавшегося снежного покрова, максимум которого 6–7 декабря составлял 30 сантиметров, последний месяц 2021 года стал самым снежным за последние 11 лет», — подчеркнул Леус.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в России на новогодние праздники. В прибрежных районах Дальнего Востока ожидаются ветер, снегопады и метели. В континентальной части региона, на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области, Забайкалье и Амурской области ожидается ясная, сухая, морозная погода, до минус 40 градусов ночью в отдельных районах и минус 20-25 днем.

