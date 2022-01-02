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В России дети смогут оформлять прописку через «Госуслуги»

С 1 июля 2022 года дети до 14 лет смогут оформить прописку через портал госуслуг

С 1 июля 2022 года дети до 14 лет смогут оформить прописку через портал госуслуг, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В МВД отметили, что к 2023 году эту услугу планируется сделать доступной для всех россиян во всех регионах страны. До этого времени россиянам старше 14 лет для регистрации по месту жительства придется один раз посетить орган регистрационного учета.

Сейчас без посещения территориального отдела МВД можно оформить только временную регистрацию. В ведомстве добавили, что эти планируемые изменения поспособствуют повышению качества и удобности регистрации граждан.

Ранее в России отменили обязательные штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Теперь граждане России будут ставить эти штампы по желанию.

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Никита Абрамов
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