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Боевики в Сирии спрятали иранские беспилотники под землю

SOHR: «Хезболла» скрывает близ Дамаска иранские ударные и разведывательные беспилотники

Фото: Carol Guzy / globallookpress.com

Боевики «Хезболлы» скрытно разместили на старой военной базе к югу от Дамаска иранские ударные и разведывательные беспилотники. Об этом сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) на официальном сайте мониторинговой группы.

Инженерные подразделения ливанской организации «Хезболла» расширяют подземные коммуникации военной базы в районе Аль-Кисуа, на которой с начала декабря прошлого года проиранские силы прячут под землю беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Такой шаг был предпринят в качестве меры защиты от ударов израильских ВВС.

Как сообщают правозащитники из SOHR, «Хезболла» ограничивает доступ местных жителей к близлежащей территории объекта с целью предотвращения фото- и видеосъемки секретного объекта. Предположительно, на этом же объекте будет производиться сборка спрятанных беспилотников из иранских комплектующих.

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В ноябре прошлого года министр обороны Израиля обвинил Иран в использовании военных баз для хранения БПЛА и воздушных ударов по наземным целям за пределами Сирии. По его словам, беспилотники могут достигать стратегических целей в пределах тысяч километров. «Этот потенциал уже подвергает опасности суннитские страны, международные войска на Ближнем Востоке, а также страны Европы и Африки», — заявил министр.

В конце июля 2021 года израильский нефтяной танкер Mercer Street подвергся атаке одного или нескольких дронов-камикадзе. В результате погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании. Западные страны, в частности Великобритания и США, считают власти Ирана причастными к инциденту.

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Дмитрий Сотак
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