Россиянам назвали признаки отравления некачественной икрой

Россиянам назвали последствия отравления некачественной икрой, а также раскрыли способы их избежать. Об этом кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам врача, признаки отравления икрой появляются в течение нескольких часов после ее употребления и схожи с симптомами отравления любым другим продуктом, например, в легких случаях появляется тошнота, дискомфорт, боли в животе. В более серьезной ситуации — рвота и диарея.

«В тяжелых случаях возникает так называемый гиповолемический шок, когда организм полностью обезвожен вследствие диареи и рвоты, тогда уже требуется не просто лечение в домашних условиях, а целый ряд мероприятий по восстановлению объема циркулирующей крови, дезинтоксикации, иногда даже вплоть до реанимационных мероприятий», — предупредил Зиннатуллин.

Гастроэнтеролог предупредил, что лечение нужно начать как можно быстрее. Так, на первых порах, пока токсины и яды не всосались в организм, их можно вывести большим объемом жидкости и промыванием желудка. Кроме того, эксперт советует попробовать искусственно вызвать рвоту или употребить сорбенты.

Зиннатуллин подчеркнул, что симптомы интоксикации проходят в среднем за два-три дня. Однако если, несмотря на все процедуры, признаки сохраняются или нарастают, например, повышается температура, появляется слабость, нужно обязательно обратиться к врачу.

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