Путин подарил россиянам выступление своей любимой группы

Президент России Владимир Путин в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале подарил россиянам выступление своей любимой группы «Любэ». Новогодний выпуск вышел в субботу, 1 января, в виде музыкального фестиваля «Чао, 2021!».

В конце программы российский лидер выступил на фоне Колизея, поздравив россиян с Новым годом на итальянском языке, его речь сопроводили субтитрами. «И дарю всем выступление моей любимой группы. Прошу!», — завершил свою речь глава государства.

После этого на экране появился солист коллектива Николай Расторгуев с гитарой. На фоне меняющихся старинных картин с итальянскими достопримечательностями группа «Любэ» исполнила свою песню «От Волги до Енисея» на итальянском языке.

Также в этом выпуске ведущая Алла Михеева в шутку заявила о «домогательствах» коллеги Ивана Урганта. Представляя Михееву, Ургант назвал ее «роскошной, сексуальной, принцессой секса и наисексуальнейшей». После этого Михеева возмутилась: «Мне надоело, что вы объективизируете мое тело! Сейчас 21 век! Ваши комплименты можно расценивать как домогательства!»