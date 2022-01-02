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Лицо актера-политзаключенного из Мьянмы признали самым красивым в мире

Актер Такхон из Мьянмы назван обладателем самого красивого лица по версии TC Candler

Фото: @paing_takhon

Актер, певец и модель Пэинг Такхон из Мьянмы назван обладателем самого красивого мужского лица в мире по версии американского развлекательного сайта TC Candler.

Указанный портал ежегодно составляет рейтинг самых красивых лиц на планете. Победителем 2021 года стал 25-летний Такхон. В видео на YouTube-аккаунте журнала редакция сайта призвала освободить Такхона из тюрьмы, в которой он находится с апреля прошлого года.

Актер был приговорен к трем годам заключения и каторжным работам за участие в массовых акциях протеста против военной хунты Мьянмы. В социальных сетях он выступал в поддержку свергнутых гражданских властей, поэтому мировая общественность признала его политзаключенным. На данный момент семья актера подала апелляцию в суд.

1 февраля 2021 года Командование вооруженных сил Мьянмы ввело чрезвычайное положение на основании обвинения гражданского правительства в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Солдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина, Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника (должность, примерно соответствующая премьер-министру) и главы МИД, и других сторонников Национальной лиги за демократию. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Потерявшие власть народные избранники организовали Правительство национального единства Мьянмы и начали борьбу с режимом военных. В настоящее время они официально находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране.

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Дмитрий Сотак
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