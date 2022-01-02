Раскрыт сценарий массированного авианалета американских F-35 на Россию

В случае массированного авианалета новейших американских истребителей F-35 с Черного моря, НАТО столкнется с «большим сюрпризом». Об этом пишет обозреватель портала Sohu.

Колумнист отметил, что США и Североатлантический альянс продолжают концентрировать войска, в том числе у южных рубежей России. Так, в случае агрессивных действий НАТО столкнется с развернутыми в Крыму модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2, считает автор.

«Как только американские F-35 нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками», — написал он в опубликованном материале.

По мнению автора, выстраиваемая Россией разветвленная сеть ПВО, заставит Запад одуматься и не совершать провокационных действий в отношении Москвы.

Ранее американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила таинственный заказ на работу над новой модификацией истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Конкретные работы, проведение которых предполагается соглашением, не раскрываются. Заказчиком может быть Финляндия, заинтересованная в особой системе дозаправки самолета. Также в модификации истребителя могут быть заинтересованы Израиль и Сингапур.