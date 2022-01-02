Россиян предупредили о подорожании новостроек

Застройщики предупредили россиян, что в 2022 году ожидается подорожание квартир в новостройках на 15-20 процентов. Об этом в воскресенье, 2 января, пишут «Известия».

По словам эксперта «Циан.Аналитика» Виктории Кирюхиной, за прошедший год в городах-миллионниках стоимость квадратного метра в новостройках в среднем выросла на 29 процентов — с 88 до 114 тысяч рублей. Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что наценка появляется из-за роста стоимости строительных материалов, дефицита кадров и снижения предложения на рынке жилья.

Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский в беседе с изданием спрогнозировал, что в 2022 году стоимость первичного жилья может увеличиться на 10–15 процентов, «если не случится новых макроэкономических потрясений и локдаунов». По оценкам девелоперской компании «Сити – XXI век», в новом году в среднем по рынку рост цен составит 10 процентов, по отдельным проектам — до 15–20 процентов. Управляющий партнер группы компаний «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов допустил, что квартиры в новостройках могут подорожать еще на 10–30 процентов за год.

Среди ключевых факторов, которые в 2022 году будут определять ситуацию на первичном рынке, опрошенные изданием эксперты назвали рост ипотечных ставок, возможное усиление пандемии коронавируса, а также удорожание земельных участков для новых проектов. Директор по продукту девелоперской компании «Сити – XXI век» Мария Могилевцева-Головина отметила, что темпы подорожания будут зависеть от объемов строительства, реализации девелоперами совместных с банками ипотечных программ, инфляции, доходов населения и других социально-экономических факторов.

Депутат Госдумы Владимир Кошелев считает, что для изменения ситуации необходимо наращивать предложение, открывать новые производства стройматериалов и запускать программу подготовки квалифицированных кадров. Также, по его мнению. стимулами для инвесторов могут стать налоговые послабления, субсидирование процентных ставок по кредитам и компенсация вложений на создание предприятий.

Ранее эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что если человек не является профессиональным инвестором и не расценивает покупку недвижимости, как инвестицию, то не стоит рассчитывать на выгоду. Риелтор посоветовал приобретать жилье по существующим ценам и ставкам тогда, когда действительно необходимо решить жилищную задачу.