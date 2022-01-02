Священник предостерег россиян от греха праздности

Настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский предостерег россиян от греха праздности в выходные дни. Он рассказал РИА Новости, что это является большой проблемой.

Священник призвал верующих распланировать время от Нового года до Рождества, провести его с семьей и посетить богослужения в храме.

«На фундаменте праздности "строятся" другие грехи: празднословие, уныние, то есть лень, когда человек отвыкает трудиться и не может в итоге ничего делать. Отсюда у человека портится настроение, он становится более раздражительным. Для христианина подобное состояние неприемлемо», — пояснил Островский.

Также настоятель призвал посетить храм в сочельник, вечером 6 января, и провести время с семьей и детьми. «Не нужно думать, что это просто: к работе мы привыкли, а к совместному отдыху — нет. Можно погулять, посмотреть кино — лишь бы не было праздности», — заключил Островский.

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