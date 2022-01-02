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Тихановская заявила о попытке силовиков замести следы в гибели белоруса

Тихановская о гибели белоруса после задержания: милиция пытается замести следы

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Белорусские силовики пытаются замести следы в деле о гибели жителя Речицы Гомельской области Дмитрия Усхопова после задержания. Об этом заявила оппозиционный политик Светлана Тихановская, передает Telegram-канал NEXTA.

«Этот год начался с убийства белоруса силовиками. В этом деле нет и не может быть никакой политической подоплеки», — сказала она, назвав действия милиционеров очередным неоправданным насилием. По словам Тихановской, государственные СМИ врали, что новогодняя ночь прошла без происшествий.

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Политик также отметила, что до сих пор ни один белорусский силовик не понес наказания за свои преступления и такое поведение сейчас считается нормой.

О смерти Усхопова стало известно ранее 2 января. 28-летнего мужчину задержали на остановке общественного транспорта, когда он собирался ехать к матери встречать Новый год после застолья с друзьями. Родственники погибшего считают, что силовики избили задержанного, а затем доставили его в приемную местной больницы уже в состоянии клинической смерти.

В официальном комментарии Следственного комитета Белоруссии сказано, что на момент задержания гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и к нему была применена сила из-за неповиновения представителям правоохранительных органов. Впоследствии его решено было отвезти на медобследование.

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Варвара Кошечкина
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