Эксперт назвал слабые места реформ после развала СССР

Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников назвал среди слабых мест реформ, которые провели после развала СССР, затяжной характер и нереализованность в полном объеме. Об этом экономист рассказал в интервью URA.RU.

По словам Масленникова, реформы 1992 года надо было проводить раньше, так как они не получили в полном объеме быстрого и адекватного продолжения другими преобразованиями и «растягивали» шоковую терапию.

«Но уже то, что случилось, то и случилось. Можно было бы аккуратнее с освобождением цен, можно было нужно освобождать оптовые вслед за розничными. Приватизация — не бесспорная. Ее можно было начинать с новых предприятий, тем самым, закрывая дефицит предложения», — считает эксперт.

Тем не менее он подчеркнул, что проведение реформ было необходимо, так как в стране существовала угроза экономической катастрофы. «Это были меры скорой помощи и реанимации, абсолютно необходимые, абсолютно неизбежные в тех условиях. Если этого бы не произошло, не знаю, была бы страна или нет», — отметил экономист.

Первый министр экономики в истории новой России Андрей Нечаев согласился с тем, что проведение реформ 1992 года было продиктовано экономическим кризисом в стране, коллапсом потребительского рынка и финансового сектора. По его мнению, заложенные в 1990-х годах принципы действуют и по сей день, например, либерализация цен и внешнеэкономических связей, свободные отношения между производителями и потребителями.

Ранее в декабре специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев назвал этнический национализм главной болезнью республик бывшего СССР. Так, он сравнил его с вирусом, поскольку с течением времени страной отвергаются народы, которые раньше ее населяли, затем тоже самое происходит и соседями, а напоследок возникают разногласия среди сограждан.

