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В Свердловской области из горящего дома эвакуировали 40 жильцов

ГУМЧС: жилой дом горит на площади 500 кв м в Свердловской области, два человека пострадали

Фото: URA.RU

В Свердловской области произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел на улице Милицейской в городе Сухой Лог, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома 40 жильцов, их разместили в местной школе. Двоих с симптомами отравления продуктами горения доставили в больницу.

Тушение пожара осложнено деревянными перекрытиями и пустотами между ними, пояснили в ведомстве.

Ранее в Татарстане пять человек пострадали в результате пожара в жилом многоквартирном доме. Прибывшие на место пожарные установили, что в однокомнатной квартире на третьем этаже загорелся диван. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 21:50 по московскому времени. Все пострадавшие госпитализированы в больницу.

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Марина Совина
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