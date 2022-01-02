Стало известно о гибели водителя врезавшегося в опору моста автобуса под Рязанью

Водитель рейсового автобуса, который врезался в опору железнодорожного моста в Рязанской области, погиб. Об этом стало известно ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

Там также добавили, что пассажиры, которым не потребовалась помощь после ДТП, самостоятельно покинули место аварии на другом автобусе. Для остальных был развернут пункт временного размещения.

Ранее прокуратура заявила, что водитель автобуса мог не справиться с управлением транспортным средством и уснуть. На место ЧП выехал зампрокурора области.

ДТП с рейсовым автобусом на автодороге Москва — Астрахань возле села Вослебово Скопинского района произошло в 05:45 утра в воскресенье, 2 января. По предварительным данным, погибли пять человек, 21 пострадал. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.