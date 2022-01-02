В спецназ ЮВО поступили новые станции ближней разведки

Начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев заявил, что в соединение спецназа в Краснодарском крае поступили станции ближней разведки. Его слова передает РИА Новости.

«Партия из комплектов современных станций ближней разведки "Фара" и радиолокационные станции "Соболятник" поступила на вооружение соединения спецназа ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае», — заявил он.

Новая техника позволит военнослужащим следить за стационарными и подвижными объектами противника, определяя их основные параметры, обнаруживать и сопровождать движущиеся объекты на фоне земной и водной поверхности.

Одной из особенностей «Соболятника» является способность определять места выстрела и падения артиллерийских снарядов. «Фара» может применяться для наведения станкового автоматического оружия по целям как в дневное, так и в ночное время, в том числе при отсутствии оптической видимости.

Ранее более 10 тысяч российских военнослужащих приняли участие в плановых зимних занятиях по боевой подготовке на юге страны. Как отметили в Минобороны, зимний период обучения начали около трети подразделений всех соединений и воинских частей округа. Личный состав разместят в автономных полевых лагерях АПЛ-500. Их соорудят на базе основных полигонов.