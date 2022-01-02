Раскрыты детали готовящихся переговоров Байдена и Зеленского

Телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским состоится в воскресенье, 2 января, после 23:00 по московскому времени. Детали готовящейся беседы раскрыл пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

«Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22:00 по Киеву (23:00 мск — прим. "Ленты.ру")», — написал Никифоров.

Ранее Зеленский подтвердил, что планирует побеседовать с Байденом 2 января. По его словам, в ходе разговора им предстоит скоординировать шаги ради мира на Украине и безопасности в Европе.

До этого Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Байден намерен провести телефонный разговор с главой Украины 2 января. По словам американского чиновника, глава США обсудит с Зеленским наращивание военного присутствия России у границ Украины, подготовку к предстоящим контактам по дипломатическим линиям в целях содействия деэскалации ситуации в регионе, а также в разговоре подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.