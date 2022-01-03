Защищавшуюся от изнасилования женщину задержали за умышленное убийство

На новогодней дискотеке в доме культуры одного из сел Николаевской области Украины женщина убила своего навязчивого ухажера, который попытался ее изнасиловать после ее отказа в интимной связи, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области в Facebook. Однако, не смотря на то, что та защищалась от обидчика, ее задержали за умышленное убийство и будут судить.

Местный житель по ходу ночи приставал к односельчанке, после чего они вышли во двор, где он достал нож и стал принуждать ее к сексу. Женщина смогла отобрать у нападавшего оружие и нанесла ему колющий удар в живот. Тот истек кровью и умер до прибытия скорой. Однако выяснилось, что действия украинки нельзя квалифицировать как самооборону, поскольку она ударила противника уже после того, как тот был обезврежен и фактически не был опасен.

«Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, также вышедший во двор. С показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот», — говорится в сообщении.

Сама женщина в ходе происшествия не пострадала. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Одесской области женщине, случайно убившей пытавшегося ее изнасиловать мужчину, удалось избежать наказания. Она выкрутила руку, в которой у нападавшего был нож, и зарезала его.