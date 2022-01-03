В подписи Зеленского к фото с собаками увидели насмешку над Порошенко

Пользователи Instagram увидели насмешку над бывшим президентом Украины Петром Порошенко в новом посте нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Кадр набрал с момента публикации почти пять тысяч комментариев.

На снимке Зеленский запечатлен на тренажере в окружении своих собак Пети и Норы. «Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!» — подписал он фотографию.

Некоторые комментаторы предположили, что президент назвал одну из собак в честь своего предшественника. «Я не про того Петю подумала», «Про Петю очень тонко», «Уровень троллинга, который мы заслужили», — отметили пользователи.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко опубликовал на своей странице Facebook мем с призывом «давить» Зеленского. «Берешь ЗЕленого [Зеленского] за голову. Сжимаешь... Главное — чтобы не разбрызгалось!» — гласила подпись к посту, где экс-президент Украины запечатлен с пятнами зеленки на лице.