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В подписи Зеленского к фото с собаками увидели насмешку над Порошенко

Пользователи сети увидели насмешку над Порошенко в посте Зеленского о первой тренировке

Фото: @zelenskiy_official

Пользователи Instagram увидели насмешку над бывшим президентом Украины Петром Порошенко в новом посте нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Кадр набрал с момента публикации почти пять тысяч комментариев.

На снимке Зеленский запечатлен на тренажере в окружении своих собак Пети и Норы. «Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!» — подписал он фотографию.

Некоторые комментаторы предположили, что президент назвал одну из собак в честь своего предшественника. «Я не про того Петю подумала», «Про Петю очень тонко», «Уровень троллинга, который мы заслужили», — отметили пользователи.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко опубликовал на своей странице Facebook мем с призывом «давить» Зеленского. «Берешь ЗЕленого [Зеленского] за голову. Сжимаешь... Главное — чтобы не разбрызгалось!» — гласила подпись к посту, где экс-президент Украины запечатлен с пятнами зеленки на лице.

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Евгения Наумова
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