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Число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии превысило 40

Минздрав Белоруссии: в ДТП с автобусом пострадал 41 россиянин, шестеро в тяжелом состоянии

Фото: Telegram-канал «МВД Беларуси»

Число пострадавших россиян в результате ДТП с туристическим автобусом в Витебской области Белоруссии превысило 40. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Белоруссии.

По данным ведомства, всего в аварии пострадал 41 россиянин. «Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные — легкой степени», — говорится в официальном заявлении Минздрава.

Отмечается, что сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска, на помощь врачам выехали хирурги и травматологи республиканского уровня.

3 января сообщалось, что туристический автобус Scania, в котором находились граждане России, столкнулся с легковым автомобилем Renault в Витебской области Белоруссии. Авария произошла на 199-м километре трассы М8 «Витебск — МогилевГомель» около 14:00. Уточнялось, что 31-летний водитель Renault погиб.

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Евгения Наумова
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