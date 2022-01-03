Число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии превысило 40

Число пострадавших россиян в результате ДТП с туристическим автобусом в Витебской области Белоруссии превысило 40. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Белоруссии.

По данным ведомства, всего в аварии пострадал 41 россиянин. «Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные — легкой степени», — говорится в официальном заявлении Минздрава.

Отмечается, что сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска, на помощь врачам выехали хирурги и травматологи республиканского уровня.

3 января сообщалось, что туристический автобус Scania, в котором находились граждане России, столкнулся с легковым автомобилем Renault в Витебской области Белоруссии. Авария произошла на 199-м километре трассы М8 «Витебск — Могилев — Гомель» около 14:00. Уточнялось, что 31-летний водитель Renault погиб.