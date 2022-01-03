Назван срок отказа России от производства одноразовой посуды из пластика

Трубочки для коктейлей в ближайшие пять лет полностью уйдут из обихода в России, заявил представитель «Российской Гильдии Маркетологов» Николай Григорьев. Директор Всероссийского института природы и заслуженный эколог Российской Федерации Андрей Пешков согласился с этим мнением и рассказал, из каких материалов будет производиться подобная продукция. Своими мнениями эксперты поделились в беседе с «Лентой.ру».

«Любые решения, которые позволяют сократить поступление пластика в окружающую среду, конструктивны и должны приветствоваться», — высказался эколог. По мнению Пешкова, крахмал, картон и бумага являются отличной заменой для пластика в производстве одноразовой посуды, в частности трубочек для коктейлей. Этой технологией пользуются уже не первое десятилетие, добавил специалист, и в дальнейшем ее внедрение будет только расширяться.

«Этот тренд уже абсолютно реализован в западной культуре, он удачный, люди на нем хорошо зарабатывают. Россия здесь идет с некоторым временным лагом, но в крупных городах молодое поколение, увлеченное эко-повесткой, уже начинает внимательно смотреть на этот тренд», — согласился с Пешковым маркетолог.

Григорьев подчеркнул, что с экономической точки зрения выгоднее производить одноразовую посуду из пластика. «На самом деле, и с точки зрения экологичности он лучше, картон — слишком грязное производство. Но, к сожалению, сейчас мы не можем обеспечить раздельную утилизацию», — отметил маркетолог.

Если бы весь пластик лежал в одних контейнерах и перерабатывался, проблем бы не было никаких. Но он оказывается в грунте, в воде, весь океан пластиковых пакетах. Человечество не смогло исключить эту историю, хотя пластик — отличная вещь, его просто надо правильно утилизировать. Николай Григорьев представитель «Российской Гильдии Маркетологов»

По его словам, пока в России нет достаточных мощностей, не выстроены необходимые деловые цепочки и нет достаточного запроса потребителей для того, чтобы уйти от пластикового производства одноразовой посуды на био-разлагаемое. Однако запрос на подобную продукцию растет, отметил маркетолог. «Молодое население очень позитивно к этому относится, и участники рынка обязательно этим воспользуются», — добавил он. В ближайшие пять лет при сохранении тренда Россия сможет полностью уйти от пластикового производства одноразовой посуды на био-разлагаемое, спрогнозировал Григорьев.

Ранее стало известно, что команда Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) изобрела экологичный биоразлагаемый материал для производства медицинских перчаток. Созданный студентами материал из синтетического полимера и природного наполнителя позволит создавать не только перчатки, но и другие медицинские изделия. В естественной среде он будет разлагаться не более трех лет.