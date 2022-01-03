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Загитова ответила на вопрос о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Алина Загитова о завершении карьеры: не выступаю, а хотелось бы

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о завершении карьеры. Интервью со спортсменкой доступно на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Загитова подтвердила, что не завершила карьеру. «Но на таких соревнованиях, как чемпионаты России, мира, других я не выступаю, потому что не хватает физической формы — а хотелось бы», — отметила она.

Чемпионка поделилась, что пока не знает, вернется ли в фигурное катание и в каком амплуа. «Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов. Поживем — увидим», — сказала она.

2 января Загитова показала, как празднует Новый год. Спортсменка выложила видео, на котором она парится в бане и смотрит телевизор. В ролике фигуристка предстала обернутой в банное полотенце.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане. Также на ее счету победа на чемпионате мира-2019 и чемпионате Европы-2018. Сейчас спортсменка работает ведущей в шоу «Ледниковый период».

Дарья Коршунова
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