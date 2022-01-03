Банки предупредили клиентов о риске лишиться бонусов за злоупотребления

Банки, опрошенные агентством «Прайм», предупредили клиентов о риске лишиться бонусов и быть исключенными из программ лояльности, если будут зафиксированы злоупотребления. В финансовых организациях напомнили, что кешбэк и бонусы — это не дополнительный доход, а награда за лояльность.

Так, в пресс-службе МКБ отметили, что банк каждый день контролирует и анализирует нетипичное использование карт, а также предотвращает различные схемы недобросовестных пользователей. Самая популярная из них — проведение фиктивных операций в магазинах без фактического приобретения товара.

Управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова добавила, что при злоупотреблениях клиентам направляется предупреждение, а в случае игнорирования они исключаются из программ лояльности — человек может и дальше пользоваться картой, но без начисления баллов.

В МКБ заявили, что правила из бонусной программы позволяют аннулировать баллы, полученные мошенническим путем. Россиянам напомнили, что им следует внимательно изучить правила, чтобы не попасть в списки неблагонадежных из-за своего платежного поведения.

«К злоупотреблениям в программе относятся недобросовестные действия участников, противоречащие правилам программы и направленные на получение максимального количества бонусов без фактической покупки товаров или сообщение недостоверной информации о себе при участии в акциях программы», — пояснил агентству представитель СберБанка.

Банки не стали приводить конкретные примеры недобросовестного поведения клиентов при использовании бонусных программ.

Ранее сообщалось, что россияне с 2022 года начнут платить налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей. Налог будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам и остаткам на счетах в российских банках, превышающей доход, рассчитанный по формуле (один миллион рублей умножить на ключевую ставку Центробанка на начало налогового периода).

