Зарплату шахтеров сделают не зависящей от количества добытого угля

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству и Государственной Думе в отношении угольной промышленности страны, сообщает сайт Кремля. Они были сделаны после совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, состоявшегося 2 декабря 2021 года.

В частности, в них говорится о намерении сделать зарплату шахтеров не зависящей от количества добытого ими угля. Путин поручил правительству исключить из структуры зарплат выплаты, прямо или косвенно зависящие от выработки, сохранив долю постоянной части в 70 процентов. Для этого правительству поручено к 1 февраля 2022 года скорректировать федеральное отраслевое соглашение.

Также президент поручил приостанавливать работу шахт в случае, если на них не проведена дегазация, и усилить ответственность работодателей за нарушения при охране труда шахтеров. Для этого Путин попросил внести изменения в КоАП РФ. Кроме того, по его поручению необходимо создать систему аудита организаций, эксплуатирующих шахты, чтобы они соблюдали требования безопасности и технического регулирования.

2 декабря Владимир Путин на совещании по ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе после доклада министра труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты труда шахтеров высказал недовольство. По мнению главы государства, ведомству не удалось провести глубокого анализа ситуации.