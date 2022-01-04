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Чубайс сравнил мировую энергетическую революцию с появлением интернета

Анатолий Чубайс: отвергнуть революцию в энергетике — как сейчас быть без интернета
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс высказался на своей странице в Facebook о мировой промышленной революции, сравнив ее значимость с появлением и обширным распространением интернета.

По мнению Чубайса, разворачивающаяся промышленная революция в энергетике, связанная с переходом на ее новые источники, сопоставима в новейшей истории только с пережитой информационной революцией. «Я думаю, что лет через 20 страна, которая отвергнет этот вызов, выглядеть будет примерно так, как сейчас выглядела бы страна без интернета», — считает политик и экономист.

Чубайс порассуждал об этом, рассказывая о прочитанной книге Билла Гейтса «Как нам избежать климатической катастрофы». «Для меня было важно именно его мнение по этой проблеме, тем более что, как рассказано в книге, он его сформировал не так давно. Мне было важно, что Гейтс — человек, которой был ключевым отцом-основателем информационной революции в мире, именно так и относится к энергопереходу», — добавил он.

В декабре Чубайс сравнил борцов за климат с верблюдами, заявив, что не нужно рассчитывать на невероятный прорыв в этой области.

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Антон Похиляк
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