Порнозвезда устала от измен и вышла замуж за себя

Британская порнозвезда Бонни Локет сыграла свадьбу сама с собой. Об этом она рассказала YouTube-каналу Love Don’t Judge.

38-летняя порномодель призналась, что решила выйти замуж за себя, поскольку устала от измен. По ее словам, после 11-летних отношений с одним мужчиной она узнала, что все это время он был ей неверен. Другой роман также закончился, потому что она уличила партнера в неверности.

Перед торжеством Локет подарила сама себе кольцо за 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Она сама придумала его дизайн и добавила желтый бриллиант весом три карата. Свое решение женщина объяснила тем, что больше не хочет надеяться на других и думать, что кто-то может ей купить подобное.

Сама церемония прошла на Ибице, где порнозвезда сейчас живет. На ней присутствовали только близкие друзья Локет. Невеста надела на праздник платье с первой свадьбы и прочитала клятву, смотрясь в зеркало. По словам женщины, этот шаг стал для нее символом цельности: с собой она не сможет развестись. При этом порнозвезда добавила, что мечтает когда-нибудь влюбиться вновь.

Ранее сообщалось, что модель из Бразилии, живущая в Великобритании, развелась сама с собой спустя год после «свадьбы». Женщина объяснила, что устала уставать от самой себя.