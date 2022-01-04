Дания решила заняться «поддержкой демократии» на Украине

Министерство иностранных дел Дании намерено реализовать в ближайшие четыре года программу помощи Украине и Грузии. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на документ ведомства.

Уточняется, что речь идет о программе «Восточное соседство Дании (DENEP)», которая включает в себя различные виды поддержки регионального охвата. При этом входящие в нее проекты будут поделены на два направления: «демократия и права человека» и «устойчивый рост, зелёный переход и укрепление энергетической независимости».

Планируется, что программа будет осуществлена в период с 2022 года по 2026 год. Ее эффективность оценят консультанты с большим опытом работы по данным вопросам в странах «Восточного партнерства». На оплату работы экспертов будет выделено около 67 тысяч евро.

В декабре 2021 года сообщалось, что Дания вложит 257 тысяч евро в борьбу с коррупцией на Украине.