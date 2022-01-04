Пострадавшие в ДТП с автобусом в Белоруссии россияне рассказали о случившемся

Российские туристы, попавшие в ДТП с автобусом в Белоруссии, рассказали подробности случившегося. Их слова приводит белорусский телеканал ОНТ.

По словам одного из пострадавших пассажиров, все случилось быстро — из-за резкого удара путешественники поначалу не поняли, что произошло.

«Это были доли секунды, мы все спали, очнулись мы от падения. Соответственно, быстро выбрались из автобуса, кто как мог, но спецслужбы среагировали быстро, медицинская помощь организована хорошо. Сейчас будут размещать на ночевку», — сообщила другая россиянка.

Отмечается, что среди пострадавших есть дети. Главный врач Витебской больницы Евгений Матусевич, куда поступили российские туристы, уточнил, что для помощи пострадавшим была перепрофилирована часть хирургического отделения, всем пациентам оказана помощь — несколько из них сейчас проходят оперативное лечение.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что жизнь пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян вне опасности.

Днем 3 января автобус с россиянами попал в ДТП в Витебской области. Он столкнулся с легковым автомобилем Renault, его водитель погиб. из числа пассажиров автобуса пострадал 41 человек.