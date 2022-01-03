В Минздраве уточнили состояние пострадавших в Белоруссии россиян

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что жизнь пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян вне опасности, передает ТАСС.

Он добавил, что Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами, те оказывают россиянам всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

РИА Новости добавляет, что все пострадавшие в ДТП россияне находятся в стабильном состоянии, опасений за их жизни нет. Об этом агентству сообщил главный врач Витебской областной больницы Евгений Матусевич. Он уточнил, что в большинстве своем пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Днем 3 января автобус с россиянами попал в ДТП в Витебской области. Он столкнулся с легковым автомобилем Renault, его водитель погиб.

По данным Минздрава Белоруссии, из числа находившихся в автобусе пострадал 41 россиянин, состояние шестерых оценивалось как тяжелое.