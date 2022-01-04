В казахстанский город направили военную технику на фоне «газовых» протестов

В Мангистауской области Казахстана, где начались протесты из-за резкого роста цен на сжиженный газ, заметили множество военной техники. Об этом сообщает корреспондент Казахского телеграфного агентства (КазТАГ).

По данным агентства, на вокзале Жанаозена собирается толпа людей, чтобы не допустить переброску военных. Помимо этого, военные грузовики «КамАЗ» заметили на пути в сторону Актау — административный центр Мангистауской области. Протестующие перекрыли дорогу со стороны аэропорта города.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Актау приземлились два самолета военно-транспортной авиации.

2 января на стихийный митинг вышли жители Жанаозена — города областного подчинения в Мангистауской области с населением около 110 тысяч человек. Горожан-автомобилистов возмутило повышение стоимости сжиженного газа до 120 тенге (20,56 российского рубля) за литр, они требуют от властей снизить цену вдвое.

В ситуацию пришлось вмешаться центральной власти. В ночь на 3 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что поручил правительству республики «срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле». В свою очередь кабмин объявил о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещал реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.