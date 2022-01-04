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В Госдуме предложили сделать вакцинацию обязательной для суррогатных матерей

Депутат ГД Буцкая: прививка от COVID-19 должна быть обязательной для суррогатных матерей

Фото: Pixabay

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила сделать вакцинацию обязательной для суррогатных матерей. Ее слова передает URA.RU.

«Если по медицинским показаниям семья принимает решение о суррогатном материнстве, то одно из требований к суррогатной маме должна быть прививка от коронавируса. Беременные очень тяжело переносят ковид, частые летальные случаи», — сказала она.

По словам депутата, наличие прививки от COVID-19 сможет защитить от проблем со здоровьем не только беременную женщину, но и плод. «Дети также страдают. В лучшем случае, это преждевременные роды, но бывают и тяжелые осложнения, которые заканчиваются реанимацией, интубацией и даже смертью», — резюмировала Буцкая.

Ранее в Минздраве рассказали о планировании беременности после прививки от COVID-19. По словам специалистов, Планировать беременность можно через 28 дней после введения первого компонента вакцины, то есть когда формируется защитный иммунитет против коронавируса.

Марина Совина
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