В Госдуме предложили сделать вакцинацию обязательной для суррогатных матерей

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила сделать вакцинацию обязательной для суррогатных матерей. Ее слова передает URA.RU.

«Если по медицинским показаниям семья принимает решение о суррогатном материнстве, то одно из требований к суррогатной маме должна быть прививка от коронавируса. Беременные очень тяжело переносят ковид, частые летальные случаи», — сказала она.

По словам депутата, наличие прививки от COVID-19 сможет защитить от проблем со здоровьем не только беременную женщину, но и плод. «Дети также страдают. В лучшем случае, это преждевременные роды, но бывают и тяжелые осложнения, которые заканчиваются реанимацией, интубацией и даже смертью», — резюмировала Буцкая.

Ранее в Минздраве рассказали о планировании беременности после прививки от COVID-19. По словам специалистов, Планировать беременность можно через 28 дней после введения первого компонента вакцины, то есть когда формируется защитный иммунитет против коронавируса.