В Дании сообщили первых связанных с омикрон-штаммом летальных случаях

Число жителей Дании, которые скончались после заражения омикрон-штаммом коронавируса, составляет 18. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ritzaus Bureau.

В Государственном институте сыворотки уточнили, что речь идет о данных с 21 ноября по 28 декабря, когда было обнаружено 55,7 тысячи случаев заражения новым штаммом. За тот же период было зафиксировано 100 смертей в связи с другими известными вариантами COVID-19.

В институте впервые сообщили о количестве летальных исходов, связанных с омикрон-штаммом. Этот вариант был зарегистрирован в Дании в конце ноября, а на сегодняшний лень на него приходится около 90 процентов всех положительных тестов на коронавирусную инфекцию.

1 декабря главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о том, что омикрон-штамм коронавируса может распространяться более легко. «Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться», — заявил Фаучи. Кроме того, предполагается, что новый штамм может частично избегать защиты от вакцин. «Но мы этого точно не знаем… Нужно быть готовыми», — заключил он.

