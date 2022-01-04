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В Минпросвещения раскрыли планы по поводу онлайн-обучения в школах

Глава Минпросвещения Кравцов: переводить школы полностью на онлайн-обучение не планируется
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов раскрыл планы по поводу онлайн обучения в школах. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По словам Кравцова, полностью переводить школы на дистанционное обучение власти не планируют. «Отказаться от традиционной, очной школы невозможно. Ничто и никогда не заменит личного контакта детей с учителем», — сказал министр. Он заявил, что цифровая образовательная среда — только школьный инфраструктурный проект, направленный на создание условий для использования новых технологий на уроке.

Ранее сообщалось, что Кравцов прокомментировал вероятность отмены некоторых школьных предметов. По словам министра, переход школ на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) не предполагает введения новых предметов и отмены существующих.

Марина Совина
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