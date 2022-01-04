Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Хакасии будет сформирован зенитный ракетный полк с «Панцирями-С»

В 2022 году в Хакасии сформируют зенитный полк с ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С»

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В 2022 году в Хакассии сформируют зенитный ракетный полк, на вооружении которого будут находиться ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Отмечается, что личный состав воинской части будет нести боевое дежурство по противовоздушной обороне региона.

Комплекс предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия. Также он разработан для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов с воздуха.

Ранее генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал, что разработку модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» на гусеничном шасси для Сухопутных и Воздушно-десантных войск планируется завершить в 2022 году.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Россиянин оставил трехлетнего сына на улице ради продолжения пьянки
Москвичи призвали остановить запуск фейерверков в городе
В российском городе загорелся пассажирский автобус
Специалист поделился способами сохранить заряд смартфона подольше
Президент Казахстана призвал участников «газовых» протестов быть ответственными
В России загорелся НПЗ
Наталия Орейро рассказала о планах на старость в России
В Хакасии будет сформирован зенитный ракетный полк с «Панцирями-С»
Кардиохирург опроверг миф о добрых людях и боли в сердце
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter