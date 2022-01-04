В Хакасии будет сформирован зенитный ракетный полк с «Панцирями-С»
В 2022 году в Хакассии сформируют зенитный ракетный полк, на вооружении которого будут находиться ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
Отмечается, что личный состав воинской части будет нести боевое дежурство по противовоздушной обороне региона.
Комплекс предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия. Также он разработан для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов с воздуха.
Ранее генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал, что разработку модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» на гусеничном шасси для Сухопутных и Воздушно-десантных войск планируется завершить в 2022 году.