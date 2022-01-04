Россиянам предсказали основные изменения цен в 2022 году

Больше всего в 2022 году вырастут цены на недвижимость, бытовую технику, автомобили и продукты. Главные изменения для россиян предсказали экономисты в интервью URA.RU.

Основной причиной роста цен, по мнению заведующего кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова, является высокий общемировой уровень инфляции, который возник из-за пандемии коронавируса. Так, из-за закрытия границ и перестройки рынка услуг образовался повышенный спрос на товары, которые «позволяют укрыться дома или на даче»: стройматериалы, бытовая техника, автомобили. Кроме того, из-за проблем с логистикой выросли цены на нефть и газ, что повлекло за собой рост цен на металл и коснулось всей мировой экономики.

«У нас есть достаточно сильный внутренний источник инфляции — это рост цен на недвижимость. В 2020 году, несмотря на кризис, недвижимость подорожала на 10 процентов. В 2021 году году, видимо, составит 20 процентов. В следующем году, видимо, поднимется еще раз на 20 процентов. Недвижимость на аренду вырастет еще выше — рост на 30 процентов в некоторых местах нашей необъятной родины», — описал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов ситуацию на рынке недвижимости в России.

По словам экспертов, сильное влияние на цены в России и в мире оказывает рынок доставки, который стремительно развивается за счет конкуренции своих сервисов. В будущем стоимость услуг может вырасти также из-за дефицита рабочей силы и подорожания транспорта.

«Там длинный инвестиционный цикл, огромные вложения, которые растянутся на год-два. Удорожание бытовой техники, автомобилей в том числе с этим связано. Это может продолжиться в следующем году», — предупредил об изменениях на рынке автомобилей заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Помимо прочего, россиянам напомнили о продолжении роста цен на продукты — пик, по мнению специалистов, достигнет весны 2022 года. К этому сроку рынок должен успеть восполнить дефицит и увеличить производство продукции.

Ранее в январе профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о росте пенсий россиян в новом 2022 году. Финансист сообщила, что увеличится стоимость 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рубля, фиксированная выплата, в свою очередь, составит 6401 рубль.