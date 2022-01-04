Армения одобрила применение российской вакцины «Спутник Лайт»

Российская вакцина «Спутник Лайт» пополнила перечень применяемых в Армении препаратов против коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского минздрава.

Отмечается, что в сентябре директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Владимир Примак сообщил о начале розлива вакцины «Спутник Лайт» в Армении. Так, после прохождения контроля качества препарат стал доступен для населения старше 18 лет — его предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой.

По данным минздрава Армении, на 30 декабря 2021 года подтверждены более 345 тысяч случаев заражения COVID-19, от заболевания скончались 7,9 тысячи граждан. В рамках борьбы с инфекцией в стране до 20 июня 2022 года объявлен карантин. В республике вакцинируют от коронавируса препаратами «Спутник V», AstraZeneca, CoronaVac, Sinofarm и Moderna.

Ранее в декабре 2021 года Тунис одобрил и зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве универсальной бустерной дозы.