На Украине рассказали о стыде за Зеленского

Бывший депутат Верховной Рады рассказал Евгений Мураев о том, что политическая команда, которую привел к власти нынешний президент Владимир Зеленский, вызывает у жителей страны «стыд за нацию». Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, те, кого Зеленский «вывел из грязи — в князи», не соответствуют своей роли. Мураев отметил, что всегда была «правящая элита», которая состояла из людей, доказавших своим трудом право на управление государством. «Сейчас во власть пришло отребье», — заявил он.

Экс-парламентарий также объяснил, что Украина — это не Зеленский, не бывший президент Петр Порошенко или не экс-глава государства Виктор Янукович. Тем не менее, страну будут суть именно по ним и по тем, кого нынешний лидер привел в парламент, добавил он. Мураев при этом отметил, что их фамилии потом никто и не вспомнит, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию останутся.

Ранее Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал мем с Владимиром Зеленским. Фотография представляет собой коллаж двух снимков. На одном из них запечатлен Порошенко с ножом в руках, а на другом фото, сделанном во время концерта студии «Квартал 95» изображен Зеленский, которой стоит с поднятыми руками и со спущенными штанами.

