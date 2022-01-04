Украинская армия провела учения рядом с Крымом

Украинские разведчики провели учения рядом с Крымским полуостровом, сообщило командование объединенных сил армии Украины в своем Facebook.

По информации ведомства, разведчики вблизи административной границы с Крымом потренировались дать противнику бой на близком расстоянии. Военные в условиях открытого огня передвигались по полю различными способами, взаимно прикрывая друг друга.

Такой метод, по словам офицера группировки войск подполковника Кирилла Холявко, дает возможность вести прицельный огонь с разных позиций и одновременно вести разведку противника и территории с целью захвата документов и образцов оружия.

В ноябре украинские военные также проводили учения с боевой стрельбой и привлечением авиации неподалеку от Крыма, в Херсонской области.

