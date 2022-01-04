Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Британии рассказали о хитрой уловке Путина для Европы в ситуации с газом

Daily Express: Путин переиграл Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газа

Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press

Президент России Владимир Путин переиграл Европу, когда договорился с Китаем об увеличении поставок газа. О хитрой уловке российского лидера пишет обозреватель Энтони Ашкенази в статье для британского издания Daily Express.

Материалы по теме:
Министерство дружбы. Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
Министерство дружбы.Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
1 декабря
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис. Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис.Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
28 декабря

По словам автора материала, Путин и глава КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, поставки по которому будут эквиваленты тем объемам топлива, которые планировалось пустить по газопроводу «Северный поток-2» в европейские государства. Так, он отмечает, что ежегодно в Китай будут транспортировать до 50 миллиардов кубометров газа по новому газопроводу. При этом все это будет происходить на фоне серьезного газового кризиса в Европе, добавил Ашкенази. Обозреватель также подчеркнул, что Москва готова поставлять больше газа в Европу, но сертификация «Северного потока-2» была приостановлена.

Ранее в Республиканской партии США рассказали о скорых санкциях, которые планирует принять американский сенат против газопровода «Северный поток-2». Как отмечает издание Politico, для принятия законопроекта, который подразумевает ограничения в отношении газопровода, необходимы 60 из 100 голосов сенаторов. Голосование по документу пройдет 14 января. «Мы выиграем это голосование подавляющим большинством», — заявил старший помощник одного из сенаторов от республиканцев.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лидеры ядерной «пятерки» заявили о недопущении гонки вооружений
Назван срок достижения людьми бессмертия
Названы сроки появления единой вакцины от гриппа и коронавируса
В Британии рассказали о хитрой уловке Путина для Европы в ситуации с газом
Психолог назвала способ прийти в себя после Нового года
Раскрыт состав пополнения дальней авиации России в 2022 году
США объяснили необходимость в ядерном оружии
Инфекционист оценил связь между COVID-19 и сокращением продолжительности жизни
В ОПЕК избрали нового генсекретаря
Россиянам рассказали об изменениях тарифов ЖКХ в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter