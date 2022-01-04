В Британии рассказали о хитрой уловке Путина для Европы в ситуации с газом

Президент России Владимир Путин переиграл Европу, когда договорился с Китаем об увеличении поставок газа. О хитрой уловке российского лидера пишет обозреватель Энтони Ашкенази в статье для британского издания Daily Express.

По словам автора материала, Путин и глава КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, поставки по которому будут эквиваленты тем объемам топлива, которые планировалось пустить по газопроводу «Северный поток-2» в европейские государства. Так, он отмечает, что ежегодно в Китай будут транспортировать до 50 миллиардов кубометров газа по новому газопроводу. При этом все это будет происходить на фоне серьезного газового кризиса в Европе, добавил Ашкенази. Обозреватель также подчеркнул, что Москва готова поставлять больше газа в Европу, но сертификация «Северного потока-2» была приостановлена.

Ранее в Республиканской партии США рассказали о скорых санкциях, которые планирует принять американский сенат против газопровода «Северный поток-2». Как отмечает издание Politico, для принятия законопроекта, который подразумевает ограничения в отношении газопровода, необходимы 60 из 100 голосов сенаторов. Голосование по документу пройдет 14 января. «Мы выиграем это голосование подавляющим большинством», — заявил старший помощник одного из сенаторов от республиканцев.

