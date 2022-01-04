Зеленского заметили на одном курорте с олигархом Коломойским

Президента Украины Владимира Зеленского заметили на одном горнолыжном курорте с олигархом Игорем Коломойским. Об этом со ссылкой на источники пишет «Украинская правда».

По данным издания, 4 января Зеленский прибыл на расположенный в Карпатах горнолыжный курорт Буковель и заселился в гостиницу, на пятом этаже которой вместе с семьей разместился отдыхающий Коломойский.

Сам олигарх сообщил изданию, что не планировал встречаться в Буковеле с Зеленским. «Не слышал, не виделся и не планирую», — заявил он.

В октябре стало известно, что в расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers) присутствует информация об офшорных операциях Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского на 40 миллионов долларов. Отмечается, что фигурирующие в расследовании документы «частично подтвердили» схему перевода средств от структур олигарха в офшорные фирмы украинского президента и его соратников.