Силовики перешли на сторону протестующих в казахстанском Актау

Силовики в казахстанском городе Актау перешли на сторону протестующих. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.

Правоохранители объяснили свое решение тем, что не могут пойти против своего народа. Местный Telegram-канал KazTAG сообщает, что в еще одном казахстанском городе, Атырау, полиция начала переходить на сторону протестующих.

Ранее несколько сотен протестующих в Актау захватили грузовик Вооруженных сил и разоружили военных. На видеозаписи с места событий показано, как демонстранты, вооруженные металлическими прутьями, под угрозой нападения заставляют солдат выйти из машины и лечь на землю. После этого недовольные политикой властей обыскивают военнослужащих и отнимают у них саперные лопатки. Сами военные ведут себя подчеркнуто мирно и не пытаются противостоять протестующим. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, отстранения от власти людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.