В Раде задумались о возрождении спецподразделения «Беркут»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-аккаунте задумался о необходимости увековечить деяния расформированного в 2014 году специального подразделения милиции «Беркут», воздвигнув им памятник, а также призвал возродить его.

«Глядя на все, что происходит, еще больше начинаешь уважать ребят из спецподразделения милиции "Беркут"! Они выполнили свой долг и остались верны присяге, сохранив честь! Придет время и мы поставим им памятники, их имена будут записаны в истории Украины как пример доблести и отваги! Мы возродим подразделение и вернем доброе имя тех, кто, вопреки всему, защищал закон и порядок. "Беркут" — герои нашего времени! На их примере, должны воспитываться подрастающие поколения!», — написал политик.

Ранее стало известно, что бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и ряду экс-чиновников грозит в стране пожизненное заключение. Об этом во время брифинга заявила генеральный прокурор республики Ирина Венедиктова.