Диетолог посоветовал худеющим трехдневную разгрузочную программу

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала о трехдневной разгрузочной программе, которая поможет быстро прийти в форму после праздников. Член Федерального медико-биологического агентства России поделилась своей системой в беседе с «Лентой.ру».

Маргарита Королева назвала предлагаемую разгрузочную программу «неголодной». Главные принципы: отказ от соли и гречка в качестве основного приема пищи, заявила врач-диетолог.

«Стакан сухой ядрицы нужно промыть и заварить. Можно добавить ароматные травы, специи, но не соль. Поделить полученную гречку на пять-шесть приемов пищи, и в течение дня добавлять к ней овощи, например свежий огурец. Хрустите на здоровье вместе с гречкой, в составе которой и витамины, и минералы, и полезные углеводы, и растительная клетчатка», — поделилась диетолог.

Гречка поддержит вашу энергию, иммунитет и позволит уже в течение первого дня как результат получить снижение веса минимум на 800-1200 граммов. Маргарита Королева врач-диетолог

Согласно рекомендации диетолога, на второй день гречку лучше сварить. В этот раз крупу следует распределить на три приема пищи. Для разнообразия рациона врач предложила приготовить три печеных яблока.

«Берутся три зеленых кисло-сладких яблока, вырезается сердцевина, куда кладется свежезамороженная брусника, ставится в духовку на десять минут при 150 градусах, и получается роскошное блюдо. Получается шесть приемов пищи: три порции гречи и три печеных яблока. Распределите эти приемы пищи до семи часов вечера и постараетесь в течение дня пить больше жидкости», — предложила кандидат медицинских наук.

Меню третьего разгрузочного дня диетолог предложила разнообразить кефиром. Она порекомендовала распределить отварную гречу на три приема пищи и между ними выпивать по стакану кисло-молочного продукта. «Отдайте предпочтение именно полужирному кефиру, но никак не нулевому по количеству жира в нем. Достаточное количество жидкости и такая не голодная программа в течение трех дней достаточно быстро позволит вам вернуться к исходному весу», — резюмировала диетолог.

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